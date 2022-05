Tecnotree premiata come ‘Change-maker dell’anno’ dalla Fondazione della Borsa di Helsinki

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, fornitore di tecnologia di Espoo, è stato premiato come “Change-maker dell’anno”. I suoi prodotti e le sue soluzioni digitali 5G ready sono stati accettati in tutto il mondo in Europa, America Latina, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico e sono fondamentali per fornire al settore delle telecomunicazioni e ai suoi clienti capacità digitali avanzate per accedere a servizi digitali essenziali in tutto il mondo nei settori della sanità, dell’istruzione e dei servizi di pagamento.





“Il cambiamento e la trasformazione sono l’essenza stessa della nostra attività. Nell’ultimo decennio abbiamo trasformato la nostra azienda internamente in una cultura ‘agile-first’ che aiuta i nostri dipendenti a innovare continuamente e a fornire software digitale di livello mondiale ai nostri clienti e ai loro clienti, collegando e consentendo una crescita sostenibile ed equa e un impatto economico attraverso le catene del valore. Questa trasformazione interna all’azienda ha anche dato buoni ritorni ai nostri azionisti negli ultimi anni in termini di capitale azionario e di EPS”. Ha dichiarato Padma Ravichander, CEO di Tecnotree OYJ, ESPOO.

Ha inoltre commentato: “La nostra visione è quella di ‘potenziare le comunità connesse digitalmente e portare uno sviluppo sostenibile e inclusivo ai nostri clienti attraverso la nostra piattaforma digitale, il software e i servizi. Il fulcro della nostra offerta è consentire l’estensione dei servizi di connettività essenziali con l’innovazione europea finlandese. Siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri prodotti digitali sono stati accettati in diversi mercati emergenti, a testimonianza del nostro approccio One-Tecnotree che consente di offrire servizi essenziali, oltre alla connettività voce e dati, anche altre esperienze digitali nell’ambito della salute, dell’istruzione, dell’inclusione finanziaria e dell’uguaglianza economica e dell’occupazione per un’esperienza di crescita libera ed equa in questi mercati, riducendo così il divario culturale ed economico.”

Informazioni su Tecnotree

Tecnotree è l’unico fornitore di soluzioni full-stack per la gestione del business digitale per i fornitori di servizi digitali, con oltre 40 anni di profonda conoscenza del dominio, di comprovata capacità di consegna e di trasformazione in tutto il mondo. I nostri prodotti e le nostre soluzioni agili basati su tecnologia open-source comprendono l’intera gamma (order-to-cash) di processi aziendali e di gestione degli abbonamenti per le telecomunicazioni e altri fornitori di servizi digitali, con un ecosistema di partner B2B2X pre-integrato nei settori del gioco, della salute, dell’istruzione, dell’OTT e altri ancora. I prodotti, le piattaforme e i partner di Tecnotree supportano ecosistemi emergenti di oltre 1 miliardo di abbonati in più di 70 Paesi. Tecnotree è quotata al Nasdaq di Helsinki (TEM1V). Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.tecnotree.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Padma Ravichander, CEO Tecnotree OYJ



marketing@tecnotree.com