Stoltenberg: “Ucraina può vincere guerra contro Russia”

(Adnkronos) –

“L’Ucraina può vincere questa guerra” contro la Russia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che “gli ucraini stanno coraggiosamente difendendo la loro madrepatria”. “Per aiutarli a fare questo, gli alleati sono impegnati e hanno fornito assistenza di sicurezza all’Ucraina per miliardi di dollari”, ha affermato Stoltenberg al termine della riunione informale della Nato a Berlino.

L’offensiva russa in Ucraina sta fallendo e le operazioni nella regione del Donbass sono bloccate. “La guerra della Russia in Ucraina non sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande offensiva nel Donbass si è fermata”, ha detto.

Sull’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia, su cui la Turchia ha espresso riserve”, “sono fiducioso che saremo in grado di trovare un terreno comune”, ha evidenziato. Al vertice di Madrid di fine giugno, ha anticipato, saranno prese “decisioni importanti per rafforzare la deterrenza e la difesa dell’Alleanza atlantica”.