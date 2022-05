Star Bene: dal 14 maggio su Rai2 con Livio Beshir

Sorriso, equilibrio, amore, felicità, coraggio e passione: sono i temi delle sei puntate di “Star Bene”, il nuovo programma di intrattenimento e divulgazione sui corretti stili di vita condotto da Livio Beshir in onda a partire dal 14 maggio, ogni sabato alle ore 9.35 su Rai2.

“Star Bene” è un branded content prodotto dalla Seven More di Michele Romano in collaborazione con Rai Pubblicità. “Star Bene” è scritto da Svevo Tognalini, Beatrice Miano, Livio Beshir, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. La regia del programma è firmata da Arturo Minozzi.

Il programma

Il programma partirà sempre con una storia che sarà lo spunto per sviluppare un dibattito con i professionisti del benessere. Ci sarà di volta in volta il racconto di una persona che ha vissuto una situazione di disagio psicofisico e con la dieta, il trucco o qualche ritocco estetico, da bruco è diventato farfalla. Perché, per raggiungere il giusto equilibrio psico-fisico, corpo e mente devono sentirsi in armonia, entrambi hanno bisogno della giusta cura.

Coccolarsi, prendersi cura di sé, ritagliare uno spazio tutto per sé risulta irrinunciabile, non solo in termini di immagine ma anche con sfumature più profonde. Verranno presentate le tecnologie di ultima generazione per la cura del viso, corpo e capelli attraverso i migliori professionisti nel mondo dell’estetica, del fitness, dello yoga e del pilates. Racconteranno, attraverso la propria esperienza, tutti i segreti, i consigli, gli aneddoti per sentirsi meglio con noi stessi e con gli altri. Ospiti anche un esperto di beauty e moda e uno di culture orientali, un nutrizionista e uno chef che dimostrerà come anche i cibi gustosi possano essere cucinati in modo leggero. A fine puntata, un avvocato risponderà ai quesiti dei telespettatori.