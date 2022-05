Star bene: la puntata del 21 maggio su Rai2

Secondo appuntamento, sabato 21 maggio alle 9.35 su Rai 2, con “Star bene”, il nuovo programma di intrattenimento e divulgazione sui corretti stili di vita condotto da Livio Beshir.

Programma scritto da Svevo Tognalini, Beatrice Miano, Livio Beshir, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. La regia del programma è firmata da Arturo Minozzi.

Le anticipazioni della puntata

Al centro della puntata, dedicata all’equilibrio, la storia di Ugo Patierno, uno chef originario di San Giorgio a Cremano che, dopo aver perso la sua fidanzata Martina nel terremoto dell’Aquila del 2009, afflitto e depresso, si ritrovò a sfogare la sua disperazione nel cibo, arrivando a pesare duecentoquarantotto chilogrammi. Dopo un intervento chirurgico e un lungo lavoro su se stesso, ha ritrovato il suo equilibrio e oggi ne pesa ottantaquattro. Ospite vip della puntata è l’attrice Milena Miconi che, oltre a ripercorrere il suo percorso umano e professionale, interagirà con alcuni esperti del mondo del benessere. Nel corso della puntata verranno presentate le tecnologie di ultima generazione per la cura del viso, corpo e capelli attraverso i migliori professionisti nel mondo dell’estetica, del fitness, dello yoga e del pilates. Racconteranno, attraverso la propria esperienza, tutti i segreti, i consigli, gli aneddoti per sentirsi meglio con noi stessi e con gli altri. Ospiti anche esperti legati al mondo dell’arte, culture orientali, nutrizione e uno chef che dimostrerà come anche i cibi gustosi possano essere cucinati in modo leggero. A fine puntata, un avvocato risponderà ai quesiti dei telespettatori.