Snaitech, con Izilove Foundation, sostieni i giochi nazionali estivi di Special Olympics Italia

In occasione della XXXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics di Torino, i volontari Snaitech in campo con gli Atleti per la cultura dell’inclusione.



Milano, 31 maggio 2022 ‐ A pochi giorni dalla conclusione della Snaitech Sustainability Week – settimana che Snaitech dedica ogni anno alla comunicazione con tutti gli stakeholder dell’azienda rispetto alle attività di sostenibilità dell’azienda – Snaitech ha annunciato oggi un ulteriore importante tassello nel suo percorso di CSR.

L’azienda, attraverso iZilove Foundation, sarà accanto a Special Olympics Italia in occasione della XXXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi. 3000 atleti previsti, 1500 volontari, 20 diverse discipline sportive: sono questi i numeri dell’evento più atteso e più importante organizzato ogni anno dal movimento italiano, che andrà in scena tra pochissimi giorni, dal 4 al 9 giugno 2022 a Torino. Una manifestazione particolarmente attesa perché segna il ritorno dei giochi in presenza dopo un lungo periodo di distanziamento causato dalla pandemia Covid–19.

In occasione di quest’edizione dei Giochi, La fondazione Gruppo dedicato alle good causes supporterà Special Olympics non solo attraverso una donazione, ma anche attivando u

n’importante attività di volontariato aziendale che prevedrà la partecipazione dei dipendenti Snaitech a supporto dell’organizzazione della manifestazione e al fianco degli atleti.

“La nostra partnership tra la nostra Fondazione e Special Olympics Italia prosegue da cinque anni, ma, ogni anno è come se fosse il primo, ogni anno proviamo lo stesso enorme orgoglio nel poter fare parte di un movimento così importante e tanto diffuso.” Ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech “In questo periodo abbiamo vissuto esperienze uniche ed indimenticabili, una su tutte l’attività di volontariato svolta accanto agli Atleti presso il nostro Ippodromo di Montecatini. Sono questi i momenti che legano in maniera indissolubile due realtà che condividono valori fondamentali come la passione per lo sport, la solidarietà e la partecipazione. Per questo siamo felicissimi di poter ripetere questa bellissima esperienza tra pochissimi giorni a Torino!”

Avviata cinque anni fa, la partnership tra l’azienda e il movimento globale si è arricchita e consolidata di anno in anno, attraverso numerose iniziative che sono proseguite anche durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid–19 con il supporto agli Smart Games, il primo evento sportivo di Special Olympics organizzato da remoto. Il legame tra le due realtà si è ulteriormente rafforzato nel 2018, anno dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, la cui cerimonia inaugurale si è tenuta proprio all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini. In quell’occasione, l’azienda diede vita ad un’iniziativa di volontariato aziendale – “My Special Days” – per dare l’opportunità ai dipendenti di partecipare attivamente a sostegno degli atleti e a supporto dell’organizzazione. Il risultato fu straordinario ed è ancora motivo di orgoglio per entrambe le realtà: oltre 130 dipendenti partirono infatti per Montecatini, per offrire un supporto concreto alla manifestazione.

Un’esperienza preziosa e ricca di emozioni che sarà certamente ripetuta con entusiasmo anche quest’anno a Torino.

