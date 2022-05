SNAI – Champions League: Liverpool favorito sul Real, Klopp a 2,05, il quarto trionfo di Ancelotti a 3,45

(Adnkronos) –

I Reds partono in pole position nella finale di Parigi: la quota per il terzo titolo stagionale dopo Coppa di Lega e Fa Cup ottenuto anche tramite supplementari o rigori si abbassa a 1,57. Duello tra Salah e Benzema per il primo marcatore. Un altro 3-1 per i Blancos come nel 2018? A 28.

Milano, 27 maggio 2022 – Notte di stelle a Parigi. Allo Stade de France, Liverpool e Real Madrid si contendono la Champions League: da una parte i Reds, reduci dal secondo posto in Premier ma dai successi in Coppa di Lega e Fa Cup, dall’altra i Blancos, che hanno stradominato la Liga e arrivano a questa finale dopo un percorso che li ha visti eliminare – nell’ordine – Psg, Chelsea e Manchester City. Carlo Ancelotti punta alla sua quarta Champions League da allenatore, dopo le due con il Milan e quella con il Real del 2014, ma gli spagnoli partono dietro nelle quote Snai: la vittoria del Liverpool nei 90 minuti si gioca a 2,05, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,65 e il «2» a 3,45. La quota per il trionfo inglese si abbassa ulteriormente nell’antepost che comprende anche la vittoria oltre i 90’ regolamentari: Liverpool campione a 1,57, con il Real a 2,40. Le due protagoniste della finale di Saint-Denis torneranno ad affrontarsi a distanza di quattro anni dalla finale di Kiev, quando furono i Blancos a imporsi per 3-1: lo stesso risultato (in questo caso 1-3) paga 28 volte la posta. Over e Goal sono gli esiti più probabili, rispettivamente a 1,67 e 1,57; di contro, Under e No Goal sono a 2,05 e 2,25.

Marcatori – Sarà la sfida tra due attacchi straordinari. Mohamed Salah è il marcatore con la quota più bassa (2,50), seguito da Karim Benzema a 2,75 e da Sadio Mané e Diogo Jota, entrambi piazzati a 3,00. L’egiziano è anche il principale indiziato a segnare il primo gol della finale (5,50), con il francese del Real a 6,00. Le quote si equivalgono, invece, per l’antepost sul man of the match: in questo caso, testa a testa Salah-Benzema a 7,50.

Modalità della vittoria – In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, il Liverpool sarebbe ancora favorito: «1» ai supplementari a 8,75, «1» ai calci di rigore a 11. La vittoria del Real Madrid al 120’ o dal dischetto, invece, sulla lavagna Snai ha la stessa quota, 12.

Ufficio stampa Snaitech



E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it



Cell: 348.4963434