Simone Tonoli, in arte Siw993, spopola su Tik Tok con video virali. Gli appassionati di auto lo cercano ovunque… 

Ventinove anni e una grande passione per i motori. Parola d’ordine Mercedes.

Rewind. Simone Tonoli, originario di Brescia, inizia ad andare in moto all’età di 4 anni: da quel momento inizia un suo percorso molto forte, anche se la sua famiglia non è molto propensa a farlo correre. Arriva, poi, al diciottesimo anno.

Quindi la patente. L’auto: un sogno. Inizia a fare drift fino a lavorare in un autodromo, corre e fa assistenza. “Alla fine ho smesso, il mio controcorrente scendeva e non saliva. Così ho cercato la mia strada lavorativa”, racconta Tonoli. “Non posso vivere di passioni, ma vivo la mia passione”. Simone inizia a fare un altro lavoro guadagnando abbastanza e questo lo porta, finalmente, a coronare un sogno: un garage con auto e moto di ogni tipo. Sui social, dove va fortissimo, molti si chiedono come faccia. “Non ho mai detto il mio lavoro per privacy e alla fine è diventato un trend virale sui social”, continua. “Non sono mai stato figlio di papà, anzi. Ho sempre detto di non avere il padre e mia madre lavora in un supermercato. Non dirò mai che lavoro faccio, ma nulla di illegale”.

Su Tik Tok i suoi video vanno fortissimo. “Mi prendevano in giro per il motore della mia auto, una Mercedes. Allora mi sono preso anche io in giro da solo. Ho scritto nella bio: “Sono quello della Clio gialla – anche se la mia auto è una Mercedes A35 AMG (di colore giallo. Molti appassionati di auto mi hanno copiato, sono un appassionato di Mercedes”, svela ancora. Tonoli riceve messaggi di ogni tipo da ogni parte d’Italia perché è un appassionato di auto e riesce a fare tendenza. Ma tutti si chiedono: perché “Siw993”? Un mistero irrisolto, anche questo. Adesso cos’altro regalerà sui social? Basta aspettare per saperlo.