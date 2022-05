Serie A, Milan-Atalanta 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan ospita l’Atalanta nel match valido per la 37esima e penultima giornata della Serie A. I rossoneri, primi in classifica con 80 punti e 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter, vanno a caccia della vittoria per ipotecare lo scudetto.

LA PARTITA – Pronti, via e partenza sparata delle due squadre. Ritmi altissimi e ribaltamenti di fronte. Rossoneri e bergamaschi mostrano sin dall’avvio che nessuno in campo ha intenzione di fare calcoli.

Le formazioni ufficiali:

Milan – (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli.

Atalanta – (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Muriel. All: Gasperini.