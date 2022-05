Seat Leon: sarà proposta solo col brand sportivo Cupra?

In occasione del restyling di metà carriera, la Seat Leon potrebbe essere commercializzata sul mercato europeo solo col brand Cupra. Attualmente, la Cupra Leon è proposta nella sportiva declinazione VZ con il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV e 300 CV di potenza, nonché nella configurazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 204 CV e 245 CV di potenza complessiva.

La gamma della Cupra Leon dovrebbe essere ampliata soprattutto al propulsore diesel 2.0 TDI, nelle versioni da 122 CV, 163 CV e 204 CV di potenza. Inoltre, la compatta spagnola dovrebbe adottare anche le motorizzazioni a benzina 1.0 eTSI da 110 CV e 1.5 eTSI da 150 CV con la tecnologia Mild Hybrid, più l’unità 1.5 TGI a metano da 130 CV di potenza.

Infine, sarebbe in programma anche l’aumento di potenza per la sportiva declinazione VZ fino a 265 CV e 310 CV. L’operazione di rebranding non riguarderà solo la Seat Leon, ma anche i modelli Ateca e Tarraco. Con il brand Seat resterebbero solo l’utilitaria Ibiza e la SUV di piccole dimensioni Arona, in attesa delle sostitute a propulsione elettrica che saranno anch’esse proposte come Cupra.