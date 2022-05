Sclerosi Multipla: Vacca, “Presentata agenda 2025, barometro 2022 e carta diritti per portare avanti mille risposte”

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo presentato l’agenda 2025 di AISM dove abbiamo messo i punti che vogliamo raggiungere per dare risposte alle persone con sclerosi multipla. Non solo, abbiamo presentato anche il barometro 2022 dove abbiamo fatto una fotografia attuale della patologia, ma soprattutto abbiamo la carta dei diritti, rivisitata dopo la pandemia, dove abbiamo aggiunto tre diritti che ci hanno permesso di raggiungere un decalogo”. Così il presidente di AISM, Francesco Vacca, a margine dell’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, tenutosi presso la Camera dei deputati. “I tik toker sono i nostri testimonial che ci daranno una mano a far conoscere la realtà della sclerosi multipla e ci aiuteranno a far crescere il nostro movimento composto da mille anime per portare avanti mille risposte per la sclerosi multipla”, ha continuato parlando del progetto di AISM portato avanti con alcuni giovani tik toker italiani.