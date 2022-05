Scholz: “Ucraina in Ue? No a scorciatoie”

(Adnkronos) – No a “scorciatoie” per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. E’ quanto ha sottolineato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dichiarando di “non essere favorevole” alla rapida adesione del Paese al Blocco europeo.

“Il fatto che non ci sia una scorciatoia sulla strada per l’adesione all’Ue (dell’Ucraina, ndr) è per dovere di equità nei confronti dei sei Paesi dei Balcani occidentali” che da tempo chiedono di entrare nel blocco europeo. Secondo Scholz, il presidente francese “Emmanuel Macron ha ragione nel sottolineare che il processo di adesione non è questione di pochi mesi o pochi anni”, ha aggiunto.

“Amici in Svezia e Finlandia, siete i benvenuti, con voi al nostro fianco la Nato diventerà ancora più forte e l’Europa sicura”, ha poi detto Scholz riferendosi alla richiesta di adesione all’Alleanza presentata dai due Paesi scandinavi.