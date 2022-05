Scherma, Alessio Foconi: “Mi mancava la vittoria, ora punto agli Europei”

(Adnkronos) – Alessio Foconi è tornato a dominare nella Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il campione ternano ha ottenuto la vittoria nella finale in programma in Bulgaria. Successo pieno: 15-11 all’amico e connazionale Daniele Garozzo.

Roma, 9 maggio 2022. Foconi, atleta Unicusano, ha parlato a Cusano Italia Tv, nella trasmissione Sporting Club. “Devo dire che mi mancava la vittoria da un po’ di tempo. Sto entrando in forma, sto bene sia mentalmente, sia fisicamente. Devo dire che c’è stato un bel cambio generazionale, io faccio la parte dei “vecchietti”, siamo un bel mix di esperienza e gioventù. Ci troviamo bene tutti assieme. E non è facile gareggiare e vincere contro un amico e un ragazzo con cui ti alleni e conosci, ma in pedana cambia tutto. Sono molto contento del percorso che stiamo facendo, prossima settimana andremo in Corea per un’altra tappa. Poi ci prepareremo al meglio per metà giugno per gli Europei, un appuntamento molto importante in cui non possiamo sbagliare. Siamo la squadra più forte, in Bulgaria abbiamo vinto e in questa stagione abbiamo ottenuto tre ori e un bronzo. Dal punto di vista personale sto facendo un bel percorso, è il riscatto dopo l’Olimpiade. È importante avere anche chi ti supporta non solo dal punto di vista tecnico, ma della comunicazione e del marketing. Questa unione tra la Federazione, Olga Calissi, il sottoscritto e l’Unicusano è fondamentale per il movimento”.

L’Università Niccolò Cusano, oltre a sponsorizzare Foconi e Calissi, è anche Gold Sponsor della Federazione Italiana Scherma per rafforzare il binomio sport-cultura.

