Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato

(Adnkronos) –

Lite in strada a Roma. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L’aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Trastevere per tentato omicidio. Da una prima ricostruzione, era in auto e stava passando col semaforo verde mentre l’aggressore, un 50enne italiano, era a piedi e ha attraversato con il rosso. Tra i due si è innescata una discussione e, poi, il pedone ha colpito il 71enne con il fendente.