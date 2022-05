Roma, Alemanno: “Termovalorizzatore? Da Gualtieri scelta coraggiosa”

(Adnkronos) – “L’idea di un termovalorizzatore per Roma è finora l’unico atto degno di nota da parte del sindaco Gualtieri, ma è una decisione coraggiosa che va sicuramente sostenuta”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno.

“Il termovalorizzatore a Roma serve – sottolinea Alemanno -. La raccolta differenziata è importante, e sotto la mia amministrazione l’abbiamo praticamente raddoppiata, ma da sola non basta. Per questo non si può fare a meno del termovalorizzatore, anche perché le alternative sono o le discariche o portare i rifiuti in altri territori, una scelta però antieconomica”, conclude l’ex sindaco.