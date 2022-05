Ricerca, Angelini Industries con il Mit di Boston

(Adnkronos) –

Angelini Industries entra a far parte dell’Industrial Liaison Program del Mit-Massachusetts Institute of Technology di Boston per realizzare ricerca applicata in robotica e la produzione sostenibile e per sostenere anche dottorati industriali. Il gruppo multinazionale italiano ha infatti annunciato che parteciperà al programma dedicato alle grandi aziende e finalizzato al confronto con la più importante università a livello mondiale per la ricerca applicata allo sviluppo industriale. Produzione sostenibile, automazione e robotica industriale saranno dunque le prime aree di approfondimento su cui si focalizzerà il player italiano. L’Industrial Liaison Program è riservato a multinazionali e società con ricavi superiori ai 500 milioni di dollari annui, interessate a una collaborazione di lungo periodo con il Mit ed oggi ne fanno parte oltre 600 aziende di 33 Paesi, di cui solo 6 italiane.

La prima applicazione coinvolgerà Fameccanica, società internazionale specializzata in automazione e robotica per l’industria dei beni di consumo interamente controllata da Angelini Industries, che nell’ambito dell’Industrial Liaison Program realizzerà un piano di azione semestrale per esplorare le possibili sinergie tra i programmi di ricerca applicata del Mit e i progetti di sviluppo della società nelle aree della robotica, dell’automazione industriale e del sustainable manufacturing. Si prevede inoltre che ulteriori opportunità di approfondimento per Angelini Industries riguarderanno i settori farmaceutico e largo consumo, sottolinea la multinazionale.

L’accordo di membership tra Angelini Industries e Mit, attivato da Angelini Academy, la ‘corporate academy’ del Gruppo che si occupa di formazione, sviluppo di competenze e crescita professionale dei dipendenti, avrà una durata di 2 anni e prevede la possibilità per Angelini Industries di entrare in contatto con i ricercatori e con le circa 2.000 startup legate al Mit in diverse aree tra cui biotecnologia, Ict, nanotecnologia e salute. Gli studenti del Mit potranno, inoltre, essere coinvolti in dottorati e progetti di ricerca

presso le aziende di Angelini Industries. A cura di Angelini Academy saranno, infine, identificati programmi di formazione e di ricerca dell’università americana da destinare a tutta la popolazione aziendale, in un’ottica di crescita delle competenze professionali in ambito tecnologico.