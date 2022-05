Riassunto: Wipro adotta RISE with SAP e si concentra sull’adozione del cloud come mezzo di trasformazione per i clienti

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di aver selezionato la soluzione RISE with SAP S/4HANA® Private Edition per favorire l’innovazione in tutte le sue attività.

La selezione della soluzione RISE with SAP dimostra l’impegno di Wipro verso la trasformazione digitale in linea con il suo ambizioso piano di crescita. Tale mossa semplificherà i processi di Wipro consolidandoli all’interno di una singola piattaforma unificata.

