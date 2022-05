Riassunto: Vecima presenta estensioni software scalabili per il suo portafoglio Entra™ Remote MACPHY e DPoE/Remote OLT

La nuova versione R22.1 del software sfrutta performance, scalabilità e interoperabilità dei prodotti Entra Virtual Distributed Access Architecture (vDAA) e Fiber-to-the-Home (FTTH)

Cresce la leadership di Vecima nel settore dell’interoperabilità delle reti ottiche passive (PON)

VICTORIA, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato una nuova release del portafoglio di prodotti della soluzione di accesso via cavo unificato Entra™ Remote MACPHY e DPoE (DOCSIS Provisioning of EPON) / 10G EPON (Ethernet Passive Optical Network).

Questa decima release del software, già implementata, offre una serie di vantaggi per le reti, come la maggior scalabilità e virtualizzazione, una capacità superiore e la migliore utilizzabilità e gestione, oltre a fornire l’integrazione del core video di prossima generazione per i service provider di tutto il mondo.

