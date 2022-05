Riassunto: Unitas Global acquisisce il segmento di attività di INAP specializzato in soluzioni di rete

L’acquisizione darà vita a una potente piattaforma di servizi di rete di prossima generazione con migliaia di nuovi clienti aziendali

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Unitas Global, azienda facente parte del portafoglio di Digital Alpha, ha annunciato in data odierna di aver acquisito il segmento di attività di INAP dedito alla fornitura di soluzioni di rete, compresa l’impresa INAP Japan, ottimizzando il proprio portafoglio di servizi di rete che abilitano ambienti cloud ibridi. La fusione delle due imprese darà vita a una piattaforma di servizi di rete di prossima generazione a crescita elevata incentrata sulla semplificazione del modo in cui i clienti acquistano la connettività di rete per consentire il trasferimento fluido dei dati tra molteplici ambienti cloud e in loco.

L’abbinamento tra le tecnologie di rete INAP, compreso il suo software di routing intelligente brevettato Managed Internet Route Optimizer (MIRO), e la piattaforma di progettazione e determinazione dei prezzi automatizzata di Unitas Global Unitas Nexus™, e la sua rete globale Unitas Reach™, si tradurrà in un’offerta allettante per le aziende che desiderano modernizzare la propria infrastruttura digitale.

