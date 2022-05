Riassunto: Una banca privata svizzera sceglie Temenos per la trasformazione digitale dei servizi di gestione patrimoniale

La piattaforma aperta di Temenos offre a Mirabaud l’agilità necessaria per adattarsi ai continui cambiamenti delle opportunità di investimento e delle aspettative dei clienti

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma bancaria sul cloud, oggi annuncia di essere stata scelta dalla banca privata svizzera Mirabaud per la migrazione da un tradizionale sistema in loco a una completa piattaforma digitale per la gestione patrimoniale su Temenos Banking Cloud.

Con il passaggio generazionale dei patrimoni, le nuove normative e l’aumento delle classi di asset come il private equity e gli asset digitali, Temenos Banking Cloud offre a Mirabaud l’agilità necessaria per adattarsi rapidamente alle mutevoli opportunità di investimento e aspettative dei clienti.

Mirabaud adotterà la completa suite targata Temenos di capacità bancarie per la gestione patrimoniale, che vanno dai canali self-service e dalla gestione del portafoglio fino all’elaborazione back-office, tra cui pagamenti, mitigazione dei crimini finanziari e data lake.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media



Jessica Wolfe e Scott Rowe

PR globali di Temenos



Tel.: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications per Temenos



Tel.: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com