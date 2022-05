Riassunto: Un ecocentro dotato dell’illuminazione SunLike di Seoul Semiconductor si aggiudica il principale premio iF Design Award

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), società di portata globale produttrice di semiconduttori ottici, ha annunciato che un ecocentro dotato di illuminazione SunLike, una tecnologia di illuminazione a spettro naturale, si è aggiudicata il premio principale nella categoria di prodotto dell’International Forum (iF) Design Award 2022.





Istituito nel 1953 sotto l’egida del German International Forum, l’iF Design Award rientra nella rosa dei tre più prestigiosi premi al mondo per il design dei prodotti, insieme agli IDEA Design Award statunitensi e ai Red Dot Design Award tedeschi.

