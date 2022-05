Riassunto: Ultivue annuncia l’ecosistema di partner AI per accelerare l’analisi dei dati delle immagini di immunofluorescenza multiplex nella medicina traslazionale

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Ultivue, Inc., un leader del settore dei saggi multiplexing e delle soluzioni analitiche per gli studi di biomarcatori dei tessuti, ha annunciato oggi diverse collaborazioni per soluzioni di fenomica spaziale potenziate dall’intelligenza artificiale per gruppi di ricerca traslazionale e biofarmaceutici.

Ultivue sviluppa flussi di lavoro unici da utilizzare sia nell’imaging di immunofluorescenza multiplex (mIF) sia nella fenomica spaziale. La sua esclusiva tecnologia InSituPlex® è progettata per l’esplorazione rapida e completa di target biologicamente rilevanti, fino a 12-plex, con la stessa analisi slide-H&E in preziosi campioni di tessuto. Abbina la potenza della patologia computazionale e della biologia spaziale per guidare la scienza traslazionale in immuno-oncologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

