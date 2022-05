Riassunto: TYAN offre moderne piattaforme di server HPC per centri dati all’ISC 2022

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–TYAN®, azienda produttrice di progetti di piattaforme per server leader nel settore e affiliata MiTAC Computing Technology Corporation, esporranno le ultime piattaforme HPC alimentate da processori AMD EPYC™ di 3a generazione con tecnologia AMD 3D V-Cache™ per installazioni di centri dati all’evento ISC 2022 dal 30 maggio al 1o giugno allo Stand D400.





“Il volume di dati generati da essere umani e macchine è aumentato in maniera esponenziale e questo richiede un aumento costante di prestazioni digitali da parte dei centri dati. Pertanto, i moderni centri dati hanno bisogno di un hardware equilibrato per gestire in modo efficiente volumi di dati in continuo aumento”, ha detto Danny Hsu, Vicepresidente della Server Infrastructure Business Unit di MiTAC Computing Technology Corporation.

