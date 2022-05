Riassunto: Temenos presenta la piattaforma di banking per tutti al Temenos Community Forum 2022

Oltre 1500 partecipanti provenienti da banche, fintech, fornitori di BaaS e partner da tutto il mondo si incontreranno al TCF di Londra

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma di cloud banking, oggi ha annunciato che più di 1500 dirigenti di banche, fintech e fornitori di BaaS più importanti del mondo e dall’ecosistema di partner di Temenos si riuniranno al Temenos Community Forum 2022 che si svolgerà al London Excel dal 17 al 19 maggio p.v. Sono aperte le iscrizioni ed è possibile richiedere un invito qui.

Il Temenos Community Forum (TCF) è l’evento più prestigioso per il settore bancario e si terrà in presenza in questo mese di maggio per la prima volta in tre anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Jessica Wolfe e Scott Rowe

Temenos – Pubbliche Relazioni Internazionali



Tel: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email : press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications per conto di Temenos



Tel: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com