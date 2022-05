Riassunto: Temenos lancia CEO Navigator, un servizio di consulenza sul valore basato sui dati per dirigenti bancari

Il nuovo servizio strategico di Temenos offre informazioni da oltre 100 banche per aiutare a ottimizzare gli investimenti tecnologici e incrementare la produttività

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi lancia Temenos CEO Navigator, un servizio di consulenza e benchmarking sul valore per i clienti su abbonamento che offre ai dirigenti bancari di livello C informazioni esclusive su come ottimizzare gli investimenti tecnologici per guidare il valore della propria azienda.

Il servizio strategico di consulenza su perizia consente alle banche di scoprire i fattori guida delle prestazioni e della creazione di valore e offre la metrica commerciale e informatica di cui hanno bisogno per tracciare e migliorare la redditività. È costruito sul programma di benchmarking sul valore esclusivo di Temenos con oltre 100 banche retail, corporate e private partecipanti di tutto il mondo.

