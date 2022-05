Riassunto: Tecnotree lancia una suite completa per la trasformazione digitale dedicata alle aziende e ai clienti di MTN Ghana

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, fornitore globale finlandese di soluzioni per la trasformazione digitale dedicate ai fornitori di servizi di telecomunicazione (CSP) e ai fornitori di servizi digitali (DSP), ha annunciato il lancio del suo stack di trasformazione digitale per le imprese e i consumatori presso MTN Ghana che, con oltre 25,3 milioni di abbonati, è tra i leader ghanesi nei servizi di telecomunicazione. Questa trasformazione per le realtà B2B e B2C offre all’operatore capacità di risposta rapida per consentire di rispondere alla domanda del mercato aziendale e di fornire una miglior esperienza cliente a costi contenuti.

Completamente conforme ai requisiti del TM Forum, lo stack di prodotti della Digital Transformation Suite 5 di Tecnotree utilizza un’architettura basata su microservizi, con funzionalità integrate per l’approvazione e la personalizzazione dei prezzi, l’onboarding e il monitoraggio degli ordini di cassa tramite una visualizzazione a 360 sui clienti, che offre a consumatori e aziende capacità di gestione autonoma dei propri account, di monitoraggio dell’onboarding e di creazione di ticket e di richieste di assistenza.

