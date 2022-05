Riassunto: Spot di NetApp offre una soluzione cloud ‘desktop come servizio’ ai fornitori di servizi, alle aziende e alla forza lavoro distribuita di oggi

Spot PC offre ai fornitori di servizi gestiti (managed service provider, MSP) e alle aziende una soluzione desktop cloud completamente gestita con la sicurezza, l’affidabilità e la flessibilità necessarie per avere successo

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato quest’oggi la disponibilità generale di Spot PC, una soluzione cloud gestita ‘desktop come servizio’ (Desktop-as-a-Service, DaaS) che offre sicurezza, automazione, osservabilità e ottimizzazione pensate per il cloud pubblico e per rispondere ai requisiti degli attuali ambienti di lavoro remoti e distribuiti.

Disponibile oggi stesso, Spot PC offre ai fornitori di servizi gestiti e ai rispettivi clienti una soluzione desktop cloud ottimizzata in termini di sicurezza, privacy ed efficienza a livello infrastrutturale con prezzi prevedibili per ridurre gli oneri generali associati all’assistenza e consentire al personale esistente di fornire e supportare molti più desktop, con conseguente aumento della redditività.

Con la rapida diffusione degli ambienti di lavoro ibridi, le organizzazioni hanno dovuto evolvere la loro infrastruttura IT per supportare ambienti di lavoro remoti, formare team distribuiti e abilitare uffici ibridi dovendo far fronte al tempo stesso ai problemi a carico delle catene di fornitura e alle minacce alla sicurezza informatica.

Tuttavia, le soluzioni più ampiamente disponibili per quanto concerne i desktop remoti, basate sulla tradizionale infrastruttura desktop virtuale (virtual desktop infrastructure, VDI), non sono state sviluppate per il cloud pubblico e richiedono pertanto interventi considerevoli in termini di amministrazione, gestione e risoluzione di problemi.

