Riassunto: Soracom espande in Europa e nelle Americhe il programma globale per i partner IoT

L’ampliamento della partnership aiuterà i clienti a crescere, accelerando i tempi di ingresso nel mercato

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato quest’oggi l’espansione del proprio programma Soracom Partner Space a nuovi membri in Europa e nelle Americhe. Al programma hanno aderito finora oltre 800 prestigiosi membri in ogni parte del mondo, tra cui più di 100 partner certificati rappresentativi di soluzioni, software, hardware e servizi di integrazione. L’ingresso di questi membri aiuterà gli innovatori in ambito IoT ad accelerare i tempi di ingresso nel mercato, garantendo l’accesso necessario a soluzioni e servizi complementari di altissima qualità, pronti per l’integrazione, a ogni livello dello stack di tecnologie IoT.

Il programma Soracom Partner Space consente ai partner di accedere a opportunità e collaborazioni tecniche concrete per fornire i propri servizi agli innovatori IoT in tutto il mondo.

