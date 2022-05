Riassunto: SoftServe estende le proprie operazioni di distribuzione globali all’America Latina

L’azienda istituirà una nuova regione talenti come parte della sua strategia di espansione delle operazioni di distribuzione su scala globale

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza e autorevole voce del settore digitale, ha aperto dei centri di consegna a Guadalajara in Messico e a Medellín in Colombia in linea con la sua strategia di estensione delle sue capacità di distribuzione globali all’America Latina. SoftServe possiede ora 30 centri di distribuzione a livello mondiale. di questi i centri, quelli di Guadalajara e Medellín sono stati i primi ad essere aperti nell’America Latina. I piani di espansione della società prevedono inoltre l’apertura di un altro centro di distribuzione in Cile.





“La nostra clientela si sta espandendo sempre più e sia i nuovi clienti sia quelli di lunga data fanno sempre più affidamento sull’ingegneria digitale per sostenere la loro trasformazione” ha affermato Chris Baker, amministratore delegato di SoftServe.

