Riassunto: Sintavia è stata scelta per rappresentare la catena di fornitura per la manifattura additiva per i settori aerospaziale e della difesa nell’ambito di un’importante iniziativa lanciata dalla Casa Bianca

“AM Forward” accrescerà la capacità produttiva nazionale sfruttando la tecnologia di stampa 3D su scala industriale

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, azienda impegnata nella progettazione e realizzazione mediante la manifattura additiva di avanzati impianti termodinamici e di propulsione per i settori aerospaziale e della difesa, ha annunciato oggi di essere stata scelta per rappresentare la catena di fornitura per la manifattura additiva (additive manufacturing, AM) nell’ambito di un’importante iniziativa lanciata della Casa Bianca denominata “AM Forward”. Tale iniziativa, annunciata il 6 maggio dal presidente Biden a Cincinnati, costituisce un accordo ad adesione volontaria tra gli iconici giganti del settore e i rispettivi fornitori più piccoli negli Stati Uniti.

Contacts

Sintavia, LLC



Lindsay Lewis



+1 954.474.7800