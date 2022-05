Riassunto: Sevan lancia un nuovo sito web

DOWNERS GROVE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) ha ufficialmente lanciato un nuovo sito web, caratterizzato da un design essenziale e moderno, con contenuti innovativi mirati alla valorizzazione delle soluzioni pronte all’uso per la gestione dei programmi ideate dalla società.

Sevan, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei programmi pensate per clienti con più sedi, ha rinnovato il sito web aziendale per offrire a clienti, partner e visitatori un’esperienza utente coinvolgente basata su risorse informative. Il sito web esamina a fondo i servizi di ampio respiro di Sevan rivolti a ristoranti, commercio al dettaglio e pubblica amministrazione.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo sito web e crediamo fermamente che fungerà da spazio informativo consentendo ai visitatori di conoscere l’intero pacchetto di offerte di Sevan” ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato Jim Evans.

