Riassunto: Sentry raccoglie 90 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie E per espandere e promuovere l’adozione del monitoraggio delle applicazioni incentrato sugli sviluppatori

La società annuncia un tasso di crescita del 240% dell’adozione della la sua soluzione Sentry Performance Monitoring attualmente utilizzata da 3,5 milioni di sviluppatori

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sentry, leader nel settore del monitoraggio delle applicazioni incentrato sugli sviluppatori, ha annunciato oggi di aver raccolto 90 milioni di dollari nell’ambito di un round di Serie E portando a 217 milioni il finanziamento complessivo della società, la cui valutazione supera ora i 3 miliardi di dollari. Questo round è stato condotto in via congiuta da BOND e Accel, con la partecipazione dell’investitore preesistente New Enterprise Associates (NEA) e del nuovo investitore K5 Global.

