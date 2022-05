Riassunto: Pete Buttigieg, Segretario del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, visita un sito di implementazione della soluzione per infrastrutture intelligenti di Velodyne Lidar presso la Morgan State University

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato che Pete Buttigieg, Segretario del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ha visitato un sito di implementazione della Soluzione per infrastrutture intelligenti (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) di Velodyne durante un tour dell’ateneo per evidenziare gli investimenti del dipartimento nelle infrastrutture. I progetti che ha passato in rassegna, tra cui la IIS di Velodyne, svolgono un ruolo fondamentale in quello che, a sua dire, rappresenta il futuro delle infrastrutture di trasporto.





La Morgan State University, un ateneo storicamente frequentato da studenti neri che si trova a Baltimora, ha ospitato il Segretario dei Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg per una visita al campus e un tour del suo laboratorio National Transportation Center.

