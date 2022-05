Riassunto: OPEX® lancia in Europa Sure Sort®, il sistema di selezione robotica leader di settore

Riflettori puntati sulla soluzione automatizzata put wall di OPEX a LogiMAT 2022.

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, leader globale nell’innovazione di prossima generazione che offre soluzioni all’avanguardia per l’automazione dei magazzini e della gestione di documenti e posta, debutta a LogiMAT, la maggior fiera commerciale europea di spessore internazionale dedicata alle soluzioni di intralogistica e di gestione dei processi.

LogiMAT si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno a Stoccarda, in Germania. Grazie a demo dal vivo e a ciclo continuo, gli esperti dell’automazione di OPEX presenteranno il sistema di selezione Sure Sort® e tutte le proposte per l’automazione del magazzino targate OPEX, progettate per contribuire al successo delle imprese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Colleen Ciak



CCiak@opex.com

+1 856.727.1100, int. 5350



+1 856.912.4952 cellulare