Riassunto: NetApp e NVIDIA si alleano per accelerare i progressi nei campi dell’HPC e dell’AI creando un’infrastruttura di supercomputing pronta all’uso

L’ampliato portafoglio di prodotti basati su AI ora include NVIDIA DGX SuperPOD, NetApp ONTAP AI Integrated Solution e NVIDIA DGX Foundry Instant AI Infrastructure

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato oggi che il sistema di storage all-flash per NVMe NetApp EF600 combinato con il file system parallelo BeeGFS è da oggi certificato per NVIDIA DGX SuperPOD™. La nuova certificazione semplifica le infrastrutture basate su intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) e sul calcolo ad elevate prestazioni (high-performance computing, HPC) per consentire implementazioni più rapide di questi casi d’uso.

Dal 2018, NetApp e NVIDIA hanno assistito centinaia di clienti con una ampia gamma di soluzioni, dalla costruzione di Centri di eccellenza per l’AI alla soluzione delle problematiche associate alla formazione sull’AI su vasta scala.

