Riassunto: Murata Manufacturing: sensori 3 in 1 per il terreno aiuteranno a massimizzare la resa e la qualità dei raccolti in un contesto di agricoltura intelligente

KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) ha sviluppato un sensore 3 in 1 per il terreno, per un’agricoltura sostenibile basata sui dati. Monitorando simultaneamente conducibilità elettrica (electrical conductivity, EC), contenuto idrico e temperatura del suolo, il sensore consentirà ai coltivatori di massimizzare la resa e la qualità dei raccolti, riducendo al minimo l’impiego di risorse come acqua e fertilizzanti.





La punta del sensore contiene una griglia con 9 elettrodi super sensibili, in grado di fornire misurazioni uniformi della conducibilità elettrica del terreno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:



Murata Manufacturing Co., Ltd.



Wakana Nakamura, prsec_mmc@murata.com

Reparto Comunicazioni aziendali