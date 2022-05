Riassunto: MTarget sceglie ​​iBASIS per campagne di marketing mobile CPaaS tramite API

Con capacità omnicanale grazie a canali vocali abilitati da servizio CPaaS pensato per le aziende di livello carrier-grade, per imprese e fornitori di servizi

Col supporto della prominente rete vocale globale di iBASIS a garanzia di connettività internazionale di alta qualità, comprese nuove zone geografiche quali l’Africa occidentale

LEXINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader in ambito di soluzioni di comunicazione per operatori e player digitali in tutto il mondo, ha annunciato di essere stata selezionata da MTarget, fornitore di servizi di marketing diretto B2B francese specializzato nelle soluzioni mobili, per la gestione di campagne tramite chiamate vocali programmabili per call center e imprese nei settori bancario, finanziario e della rivendita al dettaglio.

Le aziende clienti beneficeranno della soluzione CPaaS flessibile ed efficiente dal punto di vista dei costi, la quale utilizza servizi vocali per le campagne di marketing, con autenticazione multi-fattoriale per garantire la sicurezza, notifiche e servizi per la clientela.

