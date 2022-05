Riassunto: Metanomic acquisisce Intoolab, lo sviluppatore del primo motore di intelligenza artificiale basata su reti bayesiane

Questa acquisizione aiuterà gli sviluppatori a creare migliori economie dei videogiochi ed esperienze nel Web3 grazie ad approfondite informazioni sui giocatori e analisi dei dati

EDIMBURGO, Scozia–(BUSINESS WIRE)–Oggi Metanomic (https://www.metanomic.net/) annuncia l’acquisizione di Intoolab A.I (https://www.intoolab.com/), una società specializzata nell’intelligenza artificiale basata sulle reti bayesiane, per espandere e migliorare l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale nei videogiochi e nel Web3. Questa acquisizione espande l’attuale infrastruttura dell’economia di gioco di Metanomic, che consente agli sviluppatori di creare, simulare ed eseguire economie di gioco equilibrate e loop di gameplay di base in un ambiente dal vivo e in tempo reale.

L’aggiunta dell’intelligenza artificiale aiuta gli sviluppatori a creare esperienze migliori attraverso approfondimenti intelligenti sul comportamento dei giocatori durante il tempo di esecuzione.

