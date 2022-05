Riassunto: Machinations.io raccoglie 3,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie A guidato da Hiro Capital

Ciò consentirà a Machinations di espandere il suo team e a fornire nuove potenti funzionalità per supportare ulteriormente la sua utenza in rapida crescita a distribuire e gestire giochi ed economie in perfetto equilibrio.

LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Machinations.io, l’unica piattaforma di progettazione e previsione per le economie e i sistemi nel settore del gaming per giochi gratuiti (free2play) e giochi basati sulla tecnologia blockchain (play2earn), ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento di Serie A da 3,3 milioni di dollari guidato da Hiro Capital. Machinations investirà i fondi raccolti nell’assunzione di personale e nello sviluppo di nuove potenti funzionalità.

“Il team di Machinations.io ha messo a punto una serie di strumenti che saranno fondamentali nella progettazione futura dei videogiochi, sia per i giochi centralizzati sia per i giochi Web3” ha spiegato Spike Laurie, socio presso Hiro Capital.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

