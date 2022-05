Riassunto: LTI e Mindtree annunciano la loro fusione che intende creare il prossimo fornitore di servizi IT operante su larga scala in India

MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–I Consigli di amministrazione di LTI e Mindtree hanno approvato, nel corso delle rispettive assemblee tenutesi in data odierna, un piano composito di integrazione delle due aziende di servizi IT quotate in modo indipendente entro il Gruppo Larsen & Toubro. Ai sensi del piano di integrazione proposto, LTI e Mindtree uniranno le forze per creare un fornitore di servizi IT operante in modo efficiente e su larga scala, il cui valore supererà i 3,5 miliardi di dollari. La transazione è soggetta all’ottenimento delle approvazioni da parte degli azionisti e degli enti normativi competenti.

Entrambe LTI e Mindtree hanno esibito prestazioni finanziarie superiori alla media del settore e hanno generato valore per i rispettivi azionisti.

