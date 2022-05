Riassunto: Loop Energy ha ricevuto un finanziamento di 9,75 milioni di dollari dal governo canadese per aumentare gradualmente la capacità produttiva

VANCOUVER, Columbia britannica–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy™ (TSX: LPEN) annuncia di avere ottenuto 9,75 milioni di dollari dal governo canadese, che saranno conferiti nell’arco di tre anni dalla Pacific Economic Development Canada (PacifiCan) attraverso il Jobs and Growth Fund (“Fondo per la crescita e l’occupazione”). Loop Energy investirà i fondi in modo da aumentare la capacità produttiva di moduli e gruppi di pile a combustibile a idrogeno del suo stabilimento di Burnaby, Canada.





Il Jobs and Growth Fund aiuta le aziende nel loro percorso di transizione a un’economia verde e a creare posti di lavoro e posiziona le economie locali per la crescita a lungo termine. Nella Columbia britannica viene amministrato dalla Pacific Economic Development Canada, un’agenzia per lo sviluppo regionale focalizzata sull’economia in evoluzione di questa provincia canadese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte degli investitori

Bill Zhang | +1 604.222.3400 interno 299 | bill.zhang@loopenergy.com

Laine Yonker | +1 646.653.7035 | lyonker@edisongroup.com

Richieste di informazioni da parte dei media

Ethan Hugh | +1.604.222.3400 interno 304 | ethan.hugh@loopenergy.com

Lucas Schmidt | +1.604.222.3400 Ext. 603 | lucas.schmidt@loopenergy.com