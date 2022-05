Riassunto: LIVALL lancia le prime cuffie ‘open ear’ staccabili al mondo

SAN RAMON, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Il premiato produttore di caschi smart LIVALL è lieto di annunciare il prossimo lancio delle prime cuffie TWS ‘open ear’ staccabili al mondo. “LTS21”, questo il nome del prodotto, è destinato a chiunque desideri indossare un paio di cuffie comode.

Per ulteriori informazioni su LTS21: https://www.youtube.com/watch?v=P505tZljrb0

LIVALL è orgogliosa di essere un’azienda che ascolta le esigenze e le aspettative dei clienti, e questa filosofia è alla base dello sviluppo di LTS21. Come ha dichiarato il fondatore di LIVALL, l’innovativo prodotto LTS21 è stato progettato in modo esclusivo per garantire agli utenti comfort, performance e comodità senza paragoni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

LIVALL



Alice Li



alice.li@livall.com