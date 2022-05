Riassunto: L’indagine di Spot by NetApp dimostra che, nonostante le difficoltà, le organizzazioni continuano a dare la priorità all’ottimizzazione del cloud

Il 96% delle parti responsabili dell’infrastruttura cloud pubblica in ambito IT e aziendale considera le FinOps importanti per il successo del cloud, tuttavia solo il 10% adotta una prassi matura in merito

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato quest’oggi i risultati della sua Relazione sull’infrastruttura cloud pubblicata annualmente e basata su un’indagine condotta tra i decision maker in ambito aziendale e IT. La relazione condotta da Spot by NetApp, che fa seguito all’indagine annuale condotta in precedenza da CloudCheckr all’indomani della sua acquisizione da parte di NetApp, evidenzia lo stato corrente della gestione del cloud e come le organizzazioni si stiano adoperando per ottimizzare i propri ambienti.

Un trend chiave emerso nella relazione evidenzia come, sebbene le aziende continuino ad accelerare l’adozione del cloud, molte non siano convinte dell’efficacia della loro strategia di ottimizzazione dell’infrastruttura.

