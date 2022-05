Riassunto: Lenovo Group: Risultati finanziari registrati nell’intero esercizio 2021/22

Lenovo genera un altro anno da record: superando il traguardo di 70 miliardi di dollari di ricavi e raggiungendo 2 miliardi di dollari di reddito netto

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha annunciato oggi risultati da record a livello di Gruppo per l’anno fiscale in questione, con massimi storici in termini di profitto e ricavi. Il reddito netto annuale ha raggiunto il traguardo di 2 miliardi di dollari, il 72% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita dei ricavi pari a 10 miliardi di dollari per il secondo anno fino a oltre 71 miliardi di dollari.

