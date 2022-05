Riassunto: La soluzione Open vRAN a microcelle containerizzate di Mavenir vince un premio per l’eccezionale contributo nel campo delle architetture o tecnologie emergenti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi di avere vinto il premio SCF Small Cell Awards 2022 per l’eccezionale contributo nel campo delle architetture o tecnologie emergenti, il design e la realizzazione della prima rete aperta virtualizzata di accesso radio (Open Virtualized Radio Access Network, Open vRAN) a microcelle containerizzate, per connessioni al chiuso e all’aperto.

Prima nel suo genere, la soluzione Open vRAN di Mavenir combina l’interoperabilità della tecnologia Open RAN con la portabilità e la flessibilità dei contenitori (container).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto relazioni pubbliche di Mavenir:



PR@mavenir.com

Emmanuela Spiteri