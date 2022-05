Riassunto: La nuova guida di ISACA delinea le componenti essenziali per l’implementazione del digital trust

La nuova strategia per il digital trust di ISACA include un imminente quadro regolamentare

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Pur non rendendocene sempre conto, la maggior parte delle nostre interazioni da consumatori online, che si restituisca del denaro a un amico tramite un’app per dispositivi mobili o ci si registri online per un appuntamento dal medico, crea un’impronta digitale. Ma possiamo avere sempre la certezza che le nostre transazioni e interazioni in questo ecosistema digitale siano condotte con integrità? Un nuovo libro bianco gratuito di ISACA, Digital trust: un imperativo della società moderna, esplora il sempre più importante concetto di digital trust (fiducia digitale), come si correla con i consumatori e i fornitori e come funziona in pratica.

Il documento sul digital trust fornisce una definizione del termine, ovvero la fiducia nell’integrità delle relazioni, interazioni e transazioni tra fornitori e clienti/consumatori all’interno di un ecosistema digitale associato, oltre a esaminare quanto sia importante per le imprese conquistare e conservare tale fiducia.

Il libro bianco, lanciato oggi nel corso della Conferenza di ISACA per il Nord America, è la prima risorsa nella nuova strategia per il digital trust di ISACA.

“ Si pensi a uno spazio digitale con molti meno attacchi informatici, una maggiore innovazione e crescita commerciale, nonché una maggiore fiducia con in prima linea i professionisti dell’IT”, ha affermato l’amministratore delegato di ISACA, David Samuelson.

