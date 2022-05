Riassunto: La Fondazione Homeiku, divulgatrice del metodo educativo “Praise and Raise” (Crescere attraverso gli elogi) accolto da oltre 500.000 persone in 18 Paesi del mondo, ha pubblicato in Spagna il suo primo libro …

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–

La Fondazione Homeiku, divulgatrice del metodo educativo “Praise and Raise” (Crescere attraverso gli elogi) accolto da oltre 500.000 persone in 18 Paesi del mondo, ha pubblicato in Spagna il suo primo libro, dando il via a un servizio di elogio reciproco tra i vari Paesi

La Fondazione Homeiku {Ho-May-E-ku} ha pubblicato in Spagna il primo libro, intitolato “El libro de las alabanzas” (Il libro degli elogi). Alla Fondazione va il merito di avere fatto conoscere a oltre 500.000 persone in 18 Paesi del mondo il metodo Homeiku di educare le persone attraverso gli elogi. Con la pubblicazione del libro in questione in Spagna e il lancio dei propri servizi all’estero, la Fondazione mira ad ampliare ulteriormente la propria missione di “fare in modo che le persone brillino in 196 Paesi attraverso il metodo Homeiku”.

Homeiku è l’espressione giapponese abbreviata del concetto di “educazione attraverso gli elogi”, un metodo educativo nipponico perfezionato grazie alla combinazione di studi di neuroscienze e psicologia con l’esperienza acquisita dal sig. Hara nel corso degli anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni:



General Incorporated Association: Fondazione Homeiku



Kaoru Sasazaki



info@spiral-up.jp

+81-6-6281-1226



https://homeiku.com