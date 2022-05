Riassunto: La campagna “Il nostro futuro è la luce” dà il via alla Giornata internazionale delle luce del 2022

Sponsorizzata dalle associazioni di categoria SPIE, Optica e IEEE Photonics Society, la celebrazione di quest’anno presenta eccellenti ed entusiasmanti opportunità di carriera nei settori dell’ottica e della fotonica

BELLINGHAM, Washington–(BUSINESS WIRE)–Girato nello stile di un trailer per un film acclamatissimo, il video ricco di azione rappresenta il fulcro della campagna “Our future is light. Play your part” (Il nostro futuro è la luce. Fai la tua parte.) ideata per la Giornata internazionale della luce di quest’anno. Rilasciato in data odierna, il video Day of Light (Giornata di luce) propone diversi personaggi intenti a risolvere insieme problemi globali utilizzando tecnologie basate sulla fotonica.

Tre associazioni di categoria – SPIE, la società internazionale per l’ottica e la fotonica, IEEE Photonics Society e Optica, che promuove l’avanzamento dell’ottica e della fotonica in tutto il mondo – hanno stretto una collaborazione per la creazione del video e della relativa campagna per la Giornata internazionale della luce del 2022.

