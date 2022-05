Riassunto: La banca digitale italiana raggiunge una crescita da record con il cloud bancario di Temenos

Flowe, la banca challenger ecologica italiana, raggiunge i 700.000 account

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma di cloud banking, ha annunciato che Flowe, la banca digitale di Banco Mediolanum, ha raggiunto un’importante pietra miliare con 700.000 account nei primi 18 mesi dalla sua introduzione. Con la piattaforma aperta di Temenos per le operazioni bancarie modulari, Flowe sta crescendo a velocità raddoppiata rispetto al concorrente più prossimo. Ha registrato 150.000 nuovi account in una settimana con punte di 30.000 nuovi clienti al giorno.

Flowe offre servizi digitali su scala, preparando così la strada alla redditività futura e offrendo il banking sostenibile a più di 60 milioni di italiani.

