Riassunto: Javelo si allea con Sympa e Recruitee nella piattaforma HR supportata da PSG Equity per essere leader nella gestione delle prestazioni

L’acquisizione di Javelo rafforza ulteriormente la piattaforma tecnologica HR di PSG già costituita di Sympa e Recruitee. La piattaforma offre prodotti di spicco nelle tre aree principali del software per le risorse umane: Assunzione, Basi dell’HR e Gestione delle prestazioni

PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM e HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Javelo, un leader nella gestione delle prestazioni e dello spazio di coinvolgimento dei dipendenti con sede a Parigi, annuncia di aver ricevuto un investimento per la crescita da PSG Equity (“PSG”). PSG è un’azienda di growth equity che collabora con aziende di software e servizi tecnologici per aiutare ad accelerarne la crescita e ampliarsi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Javelo unirà le forze con Sympa e Recruitee, due aziende che hanno il supporto di PSG per fornire strumenti per dirigenti delle risorse umane all’avanguardia della digitalizzazione dei loro team.

