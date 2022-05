Riassunto: In concomitanza con la ricorrenza della Giornata Internazionale dell’Everest (29 maggio) l’allestimento “The Art Maze”, curato da Marcus Schaefer, presenterà in anteprima l’ultimo capolavoro dell’artista Sacha Jafri come il primissimo evento tenuto…

Dall’eliporto del Burj Al Arab all’Everest

In concomitanza con la ricorrenza della Giornata Internazionale dell’Everest (29 maggio) l’allestimento “The Art Maze”, curato da Marcus Schaefer, presenterà in anteprima l’ultimo capolavoro dell’artista Sacha Jafri come il primissimo evento tenuto sul Monte Everest

Il tour mondiale ‘The Art Maze’, organizzato in collaborazione con l’UNESCO, propone una raccolta inedita di 50 siti del Patrimonio mondiale dell’UNESCO creata dal rinomato artista Sacha Jafri in occasione del 50o anniversario del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e The Next 50, una campagna dell’UNESCO della durata di un anno volta a promuovere la riflessione interdisciplinare sul futuro del Patrimonio Mondiale.





Jafri, premiato dalle Nazioni Unite per le sue opere umanitarie attraverso le quali ha raccolto più di 140 milioni di dollari per cause caritatevoli, presenterà in anteprima il suo dipinto intitolato ‘Parco nazionale di Sagarmatha – Monte Everest’, uno spettacolare trittico su tre tele misurante 380 x 160 cm.

SITO WEB: www.theartmaze.com

Per scaricare immagini e filmati cliccare QUI

